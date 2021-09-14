14 Сентября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Газопровод – отвод &quot;КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск&quot;, Павел Завальный (2021) | Фото: Накануне.RU

"Мы недооценивали врачей и учителей". Депутат Госдумы от ХМАО нашёл способы привлечь на Север специалистов

Депутат Госдумы Павел Завальный предложил несколько вариантов привлечения на Север врачей и учителей, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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На своей странице "ВКонтакте" политик написал, что "практически на каждой встрече его спрашивают о том, как увеличить количество врачей в больницах в городах и посёлках Югры". Например, в Нижнесортымском.

"Дефицит медицинских кадров – проблема для всей страны. Мы слишком долго недооценивали труд врачей и учителей. В этих условиях привлечь врача на Север, удержать его здесь очень трудно. Существующие северные и полярные коэффициенты к заработной плате недостаточны. Если в 2000 г. соотношение заработной платы в Югре и средней по России составляло 3,8, то сегодня – 1,55. Поэтому дети северян уезжают учиться "на землю" и не возвращаются. Назрела необходимость назначать северные и полярные надбавки с первого дня работы человека в регионе. Это хоть немного позволит привлечь на Север врачей, учителей. Мы уже начали обсуждение этой темы с отраслевым "Нефтегазстройпрофсоюзом" и планируем вынести этот вопрос на заседание генерального совета ФНПР", - уточнил Завальный.

Кроме "зарплатного" остро стоит жилищный вопрос, отметил политик.

"У нас действительно в последние годы снизились темпы строительства социального жилья – всё внимание было направлено на борьбу с балками, ветхим и аварийным жильём. Наша задача – строить столько, чтобы срок стояния в очереди на социальное жилье не превышал 10 лет. На встречах меня спрашивали и о возможности продлить субсидию на аренду жилья для врачей на весь период их работы в районе. Я считаю, это правильно. На уровне округа нужно принять решение, которое позволило бы работникам этих сфер выкупать и приватизировать служебное жилье при отработке определенного стажа. Это поможет удержать учителей и врачей в наших городах и посёлках. Буду обсуждать эту тему с коллегами из окружной думы и правительства", - подытожил Завальный.

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Теги: Павел Завальный, учитель, врач, Север, надбавки



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