14 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
Денис Кулаков (2020) | Фото: Накануне.RU

Футболисты "Урала" потерпели самое крупное поражение в сезоне

Екатеринбургский ФК "Урал" потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне РПЛ. В понедельник команда уступила на выезде казанскому "Рубину".

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев хет-трик оформил новичок команды Андерс Дрейер. Еще один мяч в собственные ворота забил защитник уральцев Артем Мамин.

Это поражение стало самым крупным для "Урала" в нынешнем сезоне. До этого команда проиграла "Краснодару" со счетом 0:3 в первом туре чемпионата, а затем уступала с разницей в один или два мяча.

"Урал" под руководством Игоря Шалимова продолжает оставаться на последнем месте в таблице. В активе уральцев всего два очка после семи сыгранных туров. Команда является единственной в чемпионате России, кто не одержал ни одной победы с начала сезона.

В следующем туре подопечным Шалимова предстоит встретиться с московским "Локомотивом". Матч состоится в Екатеринбурге 20 сентября.

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Теги: Урал, Рубин, поражение, РПЛ



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