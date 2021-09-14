Футболисты "Урала" потерпели самое крупное поражение в сезоне

Екатеринбургский ФК "Урал" потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне РПЛ. В понедельник команда уступила на выезде казанскому "Рубину".

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев хет-трик оформил новичок команды Андерс Дрейер. Еще один мяч в собственные ворота забил защитник уральцев Артем Мамин.

Это поражение стало самым крупным для "Урала" в нынешнем сезоне. До этого команда проиграла "Краснодару" со счетом 0:3 в первом туре чемпионата, а затем уступала с разницей в один или два мяча.

"Урал" под руководством Игоря Шалимова продолжает оставаться на последнем месте в таблице. В активе уральцев всего два очка после семи сыгранных туров. Команда является единственной в чемпионате России, кто не одержал ни одной победы с начала сезона.

В следующем туре подопечным Шалимова предстоит встретиться с московским "Локомотивом". Матч состоится в Екатеринбурге 20 сентября.