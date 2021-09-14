Режим ЧС ввели в районе Иркутской области после жесткой посадки самолета

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где произошло крушение самолета L-410. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев, он опубликован на портале правовой информации.

Главе района Сергею Швецову рекомендовано докладывать о мерах по ликвидации последствий авиакатастрофы, информировать пострадавших и их семьи о получении выплат.

Министру здравоохранения региона Якову Сандакову поручено организовать оказание медицинский и психологической помощи.

Крушение L-410 авиакомпании "СиЛА" произошло 12 сентября вечером вблизи села Казачинское в Иркутской области. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело. Оба черных ящика обнаружены.

Ранее оперштаб подтвердил гибель четырех человек: это командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин.

В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе выживший пилот, перевезены санавиацией в Иркутск. 15 сентября в Иркутской области объявлен траур.

В качестве основных версий крушения самолета L-410 под Иркутском следствие рассматривает ошибку экипажа и отказ техники.