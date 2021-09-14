Отопление включили в 33 свердловских муниципалитетах

На сегодняшний день подача тепла началась в 33 муниципалитетах Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По оперативным данным областного министерства энергетики и ЖКХ, к сегодняшнему дню в работе задействовано 318 котельных. Отапливается 1 тыс. 230 тысяч квадратных метров жилья (4,65%) и 846 объектов социальной сферы: 133 школы (12,24%), 336 детских садов (19,8%), 114 больниц (10,81%), 31 интернат (19,5%), 148 учреждений культуры и 84 прочих учреждений.

Полностью включено теплоснабжение в четырех имеющих централизованное теплоснабжение муниципальных образованиях – в ЗАТО Свободном, Карпинске, Новолялинском городском округе и Пелыме. 100-процентное подключение жилфонда, помимо указанных территорий, обеспечено в Верх-Нейвинском городском округе и Верхних Сергах.

Напомним, сегодня тепло начнут подключать и в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Свердловской области обойдется почти в 7 млрд рублей.