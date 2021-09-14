14 Сентября 2021
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Экономика В России
Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: объем ФНБ может упасть до 2–3% ВВП

Ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема российских резервов ниже критической отметки уже в начале следующего десятилетия.

Как сообщил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев, проведены стресс-тесты разных сценариев энергоперехода. "В некоторых наиболее сложных спрос на нефть начинает быстро сокращаться на горизонте до 2030 года. Пока вероятность такого развития событий не представляется высокой, но, по крайней мере, уже всерьез рассматривается, в том числе экспертным сообществом", – отметил он.

Кроме того, в начале предстоящего десятилетия объем фонда национального благосостояния России может упасть до 2–3% ВВП. И это притом, как отметил замминистра, что бюджет останется сбалансированным, а секвестр расходов проводиться не будет. Колычев не назвал цену нефти и объем добычи, которые использовались при построении шокового сценария, пишут "Ведомости".

Напомним, в этом году Минфин объявил о плане полностью вывести доллар из структуры активов ФНБ, но этот факт, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, не повлияет на структуру золотовалютных резервов страны. Она добавила, что основные изменения в части присутствия доллара в ЗВР уже произошли – в 2018 году. "Но мы не намерены полностью отказываться от доллара", - заключила глава ЦБ.

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Теги: ВВП, энергопереход



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