Призеры Паралимпиады остались без автомобилей: Путин обещал разобраться

Российский президент Владимир Путин намерен выяснить, почему призеры Паралимпиады в отличие от спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде в Токио, не получают в подарок автомобили.

Об этом глава государства заявил во время встречи с российскими паралимпийцами, которая состоялась 13 сентября. Один из спортсменов заметил, что призеры Олимпиады получают в награду автомобили, спросив президента, распространится ли эта традиция на паралимпийцев.

"А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть... Я скажу, вопроса нет", — ответил Путин.

По данным ТАСС, после встречи с главой государства российские призеры Олимпиады были награждены автомобилями BMW.

На прошедшей Паралимпиаде в Токио российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете. Команда заработала 118 медалей (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых).

11 сентября президент принял в Кремле победителей и призеров Олимпиады. Путин назвал "счетоводами" судей художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.