Торговая сеть "Магнит" проверит всех подрядчиков после отравления арбузом

Российская сеть магазинов "Магнит" проведет внеплановую проверку всех подрядчиков-дезинсекторов, которые оказывают санитарную обработку помещений.

Предприятие намерено усилить контроль за соблюдением санитарных правил в магазинах. Решение принято после случая с отравлением в Москве семьи, купившей в магазине "Магнит" арбуз, и госпитализации нескольких человек по соседству.

Торговая сеть продолжит оказывать содействие правоохранительным органам в расследовании, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Москве в рамках расследования уголовного дела о смерти бабушки и внучки из-за, предположительно, арбуза из "Магнита" задержан сотрудник частной компании, проводивший дезинсекцию в магазине.

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