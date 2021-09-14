МВД: переселение в Россию жителям ДНР и ЛНР может быть упрощено

Министерство внутренних дел России разработало проект указа, которым предлагается жителям ДНР И ЛНР подавать на территории РФ заявления на участие в государственной программе по переселению соотечественников.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, изменение об этом предлагается внести в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях ДНР И ЛНР, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории России.

Согласно действующему законодательству, для подачи заявления выходцы из Донбасса должны поехать на Украину.

Как сообщалось, в 2020 году Россия установила 20-летний рекорд по выдаче гражданства иностранцам или лицам без такового. Паспорт получили 656,3 тыс. человек, это данные миграционной статистики МВД, которую изучили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.