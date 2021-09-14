ЦБ РФ: наблюдается замедление цен на непродовольственные товары

В России зафиксировано замедление месячного роста цен непродовольственных товаров без учета нефтепродуктов.

Как сообщили Накануне.RU в Банке России, данный показатель фиксируется при росте годовых темпов инфляции, которая разогналась до 6,68%. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также возросли.

Уменьшения стоимости цен на непродовольственные товары может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса.

Как ранее отмечал Центробанк, инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов.

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