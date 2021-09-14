14 Сентября 2021
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Общество В России
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Банк России: россияне держат на брокерских счетах в среднем 1,3 млн рублей

Российские граждане в среднем держат на своих брокерских счетах с ненулевым остатком 1,28 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в ЦБ РФ, сегодня в целом по стране число физических лиц на брокерском обслуживании составляет 5,6 млн с общей стоимостью активов в 7,2 трлн руб. Отрасль доверительного управления насчитывает 600 тыс. клиентов с суммой активов 1,2 трлн руб.

Больше всего брокерских счетов у жителей Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Как отмечает Банк России, темп прироста числа индивидуальных инвестиционных счетов замедлился до минимума с 2015 года.

Нпомним, Центробанк РФ предлагает снизить до 12 лет возраст для выхода инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами.

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Теги: брокерские счета, инвестиции, биржа



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