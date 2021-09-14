Экспортные цены на пшеницу из России выросли до семилетнего максимума

Экспортные цены на российскую пшеницу в среднем выросли до $303 за т.

Как следует из сообщения аналитической компании "Совэкон", цены обновили семилетний максимум. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабопредсказуемая экспортная пошлина.

Эксперты оценивают экспорт пшеницы по итогам текущего сезона в 33,9 млн т. Как считают в компании, российский экспорт пшеницы может упасть до минимальных значений с сезона 2016–2017 годов, когда было вывезено 27,8 млн т.

По данным Минсельхоза, прогноз сбора зерна оценивается в 127,4 млн т, а экспорта — 49 млн т, включая 37,6 млн т пшеницы.

Напомним, с 1 марта в России в два раза повысилась вывозная пошлина на пшеницу – с $25 до $50 за тонну. Она оставалась фиксированной до 2 июня, а потом начала действовать гибкая ставка, она будет взиматься, если стоимость тонны пшеницы превысит $200.

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