14 Сентября 2021
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Экономика В России
Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Прототип платформы цифрового рубля начнут тестировать в 2022 году

Центробанк России планирует начать тестирование прототипа платформы для использования цифрового рубля в январе 2022 года.

Сегодня идет активная разработка платформы. "Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля", — сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

Как сообщалось, Центробанк хочет создать новую форму национальной валюты – "цифровой рубль", по задумке он объединит преимущества наличных и безналичных денег.

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Теги: цифровой рубль, Центробанк



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