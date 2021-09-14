Прототип платформы цифрового рубля начнут тестировать в 2022 году

Центробанк России планирует начать тестирование прототипа платформы для использования цифрового рубля в январе 2022 года.

Сегодня идет активная разработка платформы. "Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля", — сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

Как сообщалось, Центробанк хочет создать новую форму национальной валюты – "цифровой рубль", по задумке он объединит преимущества наличных и безналичных денег.