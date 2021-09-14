В Москве задержан сбежавший из изолятора Александр Мавриди

Сбежавший в начале августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александр Мавриди задержан в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, при задержании мужчина оказал сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили Мавриди на Дубравной улице. Его доставили в территориальное подразделение СКР.

Напомним, пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать. По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.