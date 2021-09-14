14 Сентября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Издательство "Просвещение" заменит школьный учебник со ссылкой на порносайт

Издательство "Просвещение" приостановило издание учебника по английскому языку для школ и исправило его электронный формат на фоне обнаружения ссылки на порносайт.

Ее обнаружили на иллюстрации на одной из страниц учебника родители детей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Учебник будет заменен.

Как сообщили Накануне.RU в издательстве, принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника. "Просвещение" намерено обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать указанный в иллюстрации сайт на территории страны. Учебник со ссылкой на порносайт неоднократно проходил государственную экспертизу, а также проверки со стороны негосударственных организаций.

Ранее ЮНИСЕФ во второй раз удалил со своего сайта документ, в котором призывает создать специальные сайты с порнографией для детей, которые якобы очень полезны для "сексуального образования", а многие дети "испытывают счастье после просмотра таких изображений".

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Теги: учебники, порно, образование



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