Суд продлил арест Башкировой после аварии с погибшими детьми

В Москве Тверской суд продлил на месяц срок ареста Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево.

Находиться под стражей она будет до 16 октября, следует из сообщения пресс-службы суда.

Как сообщалось, Башкирова помещена в камеру с 22 арестантками. Девушка не имеет жалоб, говорит, что не чувствует никакого давления.

ДТП произошло 16 июля. Автомобиль сбил троих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в сопровождении матери. Двое из них погибли.