14 Сентября 2021
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест Башкировой после аварии с погибшими детьми

В Москве Тверской суд продлил на месяц срок ареста Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево.

Находиться под стражей она будет до 16 октября, следует из сообщения пресс-службы суда.

Как сообщалось, Башкирова помещена в камеру с 22 арестантками. Девушка не имеет жалоб, говорит, что не чувствует никакого давления.

ДТП произошло 16 июля. Автомобиль сбил троих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в сопровождении матери. Двое из них погибли.

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Теги: суд, арест, дети, авария



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