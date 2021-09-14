Прямые выборы, бесплатное образование и бюджет: Сардана Авксентьева рассказала, чем намерена заняться в Госдуме

"Все старые партии - это спевшийся квартет, который давно засел в Госдуме и занял оборону. Всех, кто приближается к ней, начинают "отстреливать", - именно так экс-глава Якутска, кандидат в Госдуму от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева описала ситуацию, с которой придется столкнуться уже в ближайшем будущем. С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы, в которых бывший мэр также намерена принять участие. Сегодня в рамках предвыборного турне по России Сардана Авксентьева посетила Екатеринбург и рассказала уральцам о том, чем намерена заняться в первую очередь, если сумеет занять кресло депутата Госдумы.

"Я вижу за нашей партией реальную возможность попасть в Госдуму и улучшить жизнь в стране", - заявила Авксентьева.

По ее словам, первым делом, если изберется, она займется проблемами бюджета и налогообложения. Кандидат в Госдуму считает, что в нашей стране Центробанк и Министерство финансов почему-то "круче", чем Министерство экономики, однако финансовая система не должна идти впереди экономической мысли.

"Экономика ставит глобальные цели, которых мы должны достичь: повышение уровня жизни, повышение реальных доходов. Вот смотрите. Выстраивается предприятие, а Министерство финансов – это, по сути, касса, которая должна выдавать деньги. На каком предприятии кассир важнее экономиста или директора? А у нас с вами так. Недавно в ведение Министерства финансов еще и Росстат передали", - заявила Сардана Авксентьева.

Она также выступает за децентрализацию бюджетных потоков. Авксентьева уверена в неэффективности существующей бюджетной схемы, когда каждый регион отправляет деньги в общую казну, а потом, после пересчета, получает лишь часть от федерального центра. Вместо этого, по ее словам, необходимо оставлять регионам 75%, а оставшиеся 25% отправлять в федеральный центр.

"У нас недостаточное финансирование здравоохранения и образования. Финансирование этих отраслей снижается, когда у нас почти 28% федерального бюджета уходит на финансирование силового блока. Я дочь военного и понимаю, что такое оборонные вопросы. Я не предлагаю что-то с ними сделать, но должно быть определенное лимитирование и понимание того, что и сколько мы готовы отдать на международную помощь. При этом, почему мы не помогаем своим же регионам? При всем уважении к братскому белорусскому народу, сколько мы вкачали в Белоруссию? А потом через СМСки всем народом собираем деньги на лечение ребенку. Если говорить по большому счету, то проблема только одна, из которой все и вытекает", - заявила Авксентьева.

По мнению бывшего мэра, решение данных проблем поможет повысить уровень жизни, снизить психологическое давление на россиян. А значит позволит решить проблему с зависимостями намного лучше, чем дешевая пропаганда ЗОЖ в плакатах и фильмах.

Помогут в развитии страны, считает политик, и введение первого бесплатного образования для всех граждан, а также отмена платы за обучение для определенных категорий лиц. Однако основной бедой, с которой намерена бороться Сардана Авксентьева, это "законы, принятые от балды", которые не только плохо работают, но и обкрадывают россиян.

"Ко всему надо подходить с мозгами. Когда мне что-то предлагают, я начинаю как кубик Рубика прокручивать, как это будет реализоваться на земле. В чем беда наших законодателей в Государственной думе? Они некоторые законы принимают "от балды", а потом мы с вами с этими законами пытаемся как-то жить", - заявила Авксентьева.

В пример она привела мусорную реформу, которая была введена еще до того, как были построены цеха сортировки и переработки. То же касается и закона об ответственном обращении с животными, на фоне которого в стране катастрофически не хватает приютов и не проработана процедура стерилизации. Обратила кандидат в депутаты внимание и на пенсионную реформу, повышение НДС, нехватку рабочих мест и невозможность свободной самореализации.

Урегулировать определенный ряд вопросов могли бы и главы городов, в связи с чем партия "Новые люди" продолжит настаивать на возвращении прямых выборов мэров повсеместно. Авксентьева, опираясь на собственный опыт, считает: будучи градоначальником, ей, как и ее коллегам, приходилось действовать в рамках построенной кем-то системой. А, если удастся обрести депутатский мандат Госдумы, то по-настоящему что-то изменить в стране станет намного проще.

Но, по ее словам, прохождение в Государственную думу - это "не победа, а достижение определенных целей, победа же будет тогда, когда мы сможем реально, ориентируясь на цифры, факты, статистику, доказать, что законы, которые мы приняли, имеют положительный эффект".

"Совершенно никто не может вам сейчас обещать, что за пять лет следующего созыва Государственной думы мы превратимся в российское государство, где будет все замечательно. Вы посмотрите на персонажей, которые сейчас в "обороне" Государственной думы участвуют – они там по 30 лет сидят. Но я думаю, что мы до такого не дойдем и уже с первого созыва будет понятно, куда мы двигаемся. Я думаю, что это будет живая конструкция, потому что мы намерены и далее слушать людей", - заявила Авксентьева.

Сардана Авксентьева призвала граждан ходить на выборы и голосовать за тех, чьи позиции им ближе. На встрече был также поднят вопрос о введении штрафов за отказ в голосовании, однако политик заверила, что партия никогда не выступит за подобный законопроект, особенно в период всевозможных ограничений и упадка экономики.