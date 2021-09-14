Текслер оказался недоволен сроками возведения "аквапарка Колесникова"

В понедельник, 13 сентября, губернатор Алексей Текслер посетил строительную площадку будущего аквапарка в Челябинске. На объекте главу региона встретил депутат Госдумы Олег Колесников. В настоящий момент на площадке идёт обустройство свайного поля, передает корреспондент Накануне.RU.

Главе региона рассказали, что на этой территории также появится два офисных центра, "Белый рынок" с детским комплексом, гостиница, рестораны и кафе, детские площадки, мечеть и церковь.

Губернатор поинтересовался сроками строительства. Ему рассказали, что идёт подготовка свайного поля, через три недели рабочие перейдут к фундаменту. Алексей Текслер отметил, что нужно ускориться.

По словам Олега Колесникова, был сложный период с оформлением земли, сейчас рабочие зашли в стройку. По графику объект должны сдать в 2024 году.

"В этом году по графику должно быть свайное поле, фундамент, здание - в следующем году. Это частные инвестиции. Город и жители заинтересованы, чтобы объект был. Надо дождаться активной фазы строительства, после этого будем фиксировать решения. Я считаю, что объект городу нужен, а инвестор дал слово. Я исхожу из того, что человек, который даёт слово, это слово держит. У нас всех есть возможность за этим наблюдать. Я надеюсь, что объект будет построен", - подчеркнул Алексей Текслер.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России", взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте. Проект аквапарка презентовали в марте, после этого стройплощадку огородили забором, но работы на объекте начались только недавно.