14 Сентября 2021
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кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Депутаты приняли закон Моора, который позволит снизить тарифы на ЖКХ в Тюменской области

Депутаты Тюменской областной думы одобрили законопроект губернатора Александра Моора, который позволит установить одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект был рассмотрен сегодня. Теперь оплата коммунальных расходов станет производиться по принципу "одна труба – один тариф".

После принятия поправок, ожидается, что в некоторых муниципалитетах тарифы снизятся в три раза. В силу законопроект вступит с 1 октября.

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Теги: тарифы, коммунальные услуги, стоимость, ЖКХ, Александр Моор



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Ранее 08.09.2021 19:57 Мск Моор анонсировал снижение тарифов ЖКХ для некоторых жителей области


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