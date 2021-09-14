Депутаты приняли закон Моора, который позволит снизить тарифы на ЖКХ в Тюменской области

Депутаты Тюменской областной думы одобрили законопроект губернатора Александра Моора, который позволит установить одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки, передает корреспондент Накануне.RU.



Проект был рассмотрен сегодня. Теперь оплата коммунальных расходов станет производиться по принципу "одна труба – один тариф".

После принятия поправок, ожидается, что в некоторых муниципалитетах тарифы снизятся в три раза. В силу законопроект вступит с 1 октября.