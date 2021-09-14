Учительница из Москвы подала заявление в СК после возможных "прививочных" осложнений

Учительница из Москвы подала в СК заявление с просьбой проверить возможное халатное отношение со стороны врачей в связи с вакцинацией от ковида.

По словам женщины, вскоре после того как ей поставили прививку от коронавируса, у нее начались разнообразные проблемы со здоровьем, в том числе был обнаружен золотистый стафилококк, имеются боли в теле, потеря чувствительности лица и так далее. На официальный запрос от Накануне.RU в депздраве ранее ответили, что все перечисленные пациенткой симптомы не могут быть следствием прививки от коронавируса, а также, что для медотвода не было оснований, так как аллергические реакции, что есть в анамнезе московской учительницы, находились в стадии ремиссии.

Однако девушка с этим несогласна и считает, что ей должны были дать медотвод, так как она в прошлом имела эпизоды отека Квинке и не раз страдала от аллергии. Ухудшение состояния здоровья она связывает именно с прививкой.

В настоящее время преподаватель продолжает ходить по врачам. После безуспешных попыток получить больничный в своей поликлинике, пациентка обратилась в частную страховую компанию, там у нее выявили синдром токсического шока, но ее при этом почему-то не положили в госпиталь. Женщина жалуется на боли в суставах, ей поставили диагнозы: артралгия и анемия.

Теперь в ситуации будет разбираться Следственный комитет.