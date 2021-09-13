13 Сентября 2021
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Общество Москва
теле2, теле 2, теле-2 (2015) | Фото:

ФАС потребовала от "Теле2" сделать связь дешевле

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Теле2" снизить цену на свои услуги, сообщили Накануне.RU в ФАС.

Уровень повышения тарифов не обусловлено ростом затрат, и признал оператору нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь "Теле2" обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

Напомним, в январе оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для е 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13 %, обосновывая повышение ростом своих затрат. В антимонопольную службу тогда поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. В феврале ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства

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Теги: Теле2, ФАС, тариф



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