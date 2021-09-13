ФАС потребовала от "Теле2" сделать связь дешевле

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Теле2" снизить цену на свои услуги, сообщили Накануне.RU в ФАС.

Уровень повышения тарифов не обусловлено ростом затрат, и признал оператору нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь "Теле2" обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

Напомним, в январе оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для е 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13 %, обосновывая повышение ростом своих затрат. В антимонопольную службу тогда поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. В феврале ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства