13 Сентября 2021
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Происшествия Москва
(2004) |

В Москве задержали сотрудника частной компании, проводившего обработку "Магнита" на Совхозной

В столице в рамках расследования уголовного дела о смерти бабушки и внучки из-за, предположительно, арбуза из "Магнита" задержан сотрудник частной компании, проводивший дезинсекцию в магазине, сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СКР по Москве.

"39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается", - уточнили в управлении.

Напомним, на прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит". Ранее сообщалось, что в Москве следователи проводят следственные действия в доме, где жила 61-летняя женщина, погибшая после ужина с арбузом. Также погибла ее внучка, дочь пенсионерки попала в реанимацию. Известно, что все они ели арбуз, купленный в "Магните" на той же улице, где они проживали. Эксперты ищут всё, что может содержать этиленгликоль: его следы выявлены в крови погибших.

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Теги: арбуз, бабушка, внучка, отравление арбузом, улица совхозная



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