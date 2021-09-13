В Нижневартовске высоко оценили реализацию нацпроекта "Производительность труда"

Меры поддержки и преимущества участия для предприятий Югры в реализации национального проекта "Производительность труда" обсудили в ходе круглого стола 10 сентября в администрации Нижневартовска. В мероприятии приняли участие специалисты предприятий несырьевых отраслей, задействованные в реализации данного нацпроекта, а также представители деппромышленности Югры, федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как отметила директор департамента экономического развития администрации города Ильяна Багишева, нацпроект открывает участникам возможности устойчивого роста производительности труда, оптимизации бизнес-процессов, обучения сотрудников, финансовую поддержку. По итогам 2020 г. в Нижневартовске в нацпроект "Производительность труда" вошли пять предприятий.

В 2021 г. к реализации проекта приступили работники ООО "ПАТП-1". По словам заместителя директора по общим вопросам ООО "ПАТП-1" Галины Найгум, в июне этого года в качестве пилотного потока был выбран участок сервиса по проведению технического обслуживания автобусов.

"Итоги участия в нацпроекте подводить рано, но нам уже удалось решить некоторые вопросы, - поделилась мнением представитель предприятия с участниками круглого стола. – Реализация проекта подразумевает правильную организацию рабочего места, порядок и чистоту в производственных помещениях, тщательное планирование работ, реальную оценку труда каждого производственного процесса. На федеральном и региональном уровнях мы сотрудничаем с компетентными экспертами. Ресурс производительность.рф является удобным инструментом в реализации нацпроекта. Готовы поделиться приобретенным опытом с другими потенциальными участниками".

Заместитель директора департамента промышленности Югры Алексей Михеев отметил, что регион включился в реализацию нацпроекта "Производительность труда" в 2020 г. Его участниками на данный момент являются 23 югорских предприятия.

"Повышение производительности труда является не только государственной задачей, но и задачей любого бизнеса, который стремится к развитию. Среди региональных участников есть "истории успеха", о которых стоит рассказать. Также мы готовы оказывать предприятиям, вступающим в национальный проект, меры поддержки и содействовать развитию компаний. Приглашенные эксперты готовы к качественному диалогу с представителями бизнес-сообщества", - пояснил Алексей Михеев.

Как рассказал руководитель макрорегиона №2 АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Игорь Пешев, официальный оператор нацпроекта работает в 70 субъектах Российской Федерации.

"На текущий момент специалисты федерального центра компетенций создали уникальную IT-платформу, на которой в свободном доступе находятся наработки, лучшие практики, решенные кейсы, методические рекомендации, связанные с различными отраслями производства. Важно, что участие в нацпроекте "Производительность труда" не требует от предприятия финансовых затрат", - пояснил эксперт.

В 2020 г. на базе АУ "Технопарк высоких технологий" (Ханты-Мансийск) создан региональный центр компетенций для реализации нацпроекта "Производительность труда". В 2020-21 гг. эксперты центра работают более, чем с 20 предприятиями. Как рассказал начальник управления по координации и реализации национальных проектов Игорь Бобрышев, участникам проекта удалось повысить производительность труда от 8% до 17%, что дало экономический эффект от 700 тыс. руб. до 50 млн руб.

"На базе Технопарка создана фабрика процессов – учебно-производственная площадка, где смоделированы производственные и офисные процессы, которую может посетить любой желающий. Команда предприятия в реальных условиях может посмотреть, как работают инструменты бережливого производства, разобрать с экспертами интересующие их вопросы", - рассказал Игорь Бобрышев.

Эксперты отметили, что предприятия, которые принимают участие в реализации нацпроекта, активно взаимодействуют. Общение даёт колоссальный эффект для дальнейшего развития.