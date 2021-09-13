Forbes: Франция проиграет в случае затяжного конфликта с Россией

Недостаток ресурсов не позволит Франции поддерживать интенсивное вооруженное противостояние с Россией, сообщается в материале Forbes. К такому выводу пришли эксперты американского исследовательского центра RAND.

Авторы статьи, опубликованной в Forbes, опираясь на выводы американских экспертов, заявили, что Париж потерпит поражение в войне с Москвой, так как не располагает необходимым арсеналом, мощными комплексами РЭБ, а также эффективными средствами ПВО.

В статье Forbes напомнили о провалах Франции в операциях за пределами Европы. Войскам республики за годы присутствия в Мали так и не удалось приблизить африканскую страну к преодолению конфликта. В июне поражение на территории бывшей колонии признал французский президент Эммануэль Макрон, объявивший о завершении операции.

Статья, вышедшая на страницах авторитетного издания, отражает реальную геополитическую ситуацию в мире. Интересы России и Франции пересеклись в Африке. В Елисейском дворце ревностно относятся к укреплению отношений Москвы с бывшими колониями Пятой республики.

В последние годы протестные настроения стран Африки против бывшей метрополии достигли критической массы и привели к коренным изменениям. ЦАР отказалась от полуколониальных отношений с бывшими колонизаторами в пользу союза с Россией. Это помогло республике преодолеть кризис, вызванный действиями боевиков антиправительственных группировок. Российские инструкторы провели эффективную работу с местной армией, которая нанесла радикалам сокрушительное поражение.

Изменения произошли в еще одной бывшей колонии. Граждане Мали, воодушевленные успехами ЦАР, также задумались о приглашении иностранных специалистов. Газета Le Figaro ранее опубликовала материал, посвященный этой теме. По словам журналистов, в Мали действуют специалисты российской «ЧВК Вагнера». По последним данным, их там уже 1200 человек. Для Парижа подобные сведения могут означать конец гегемонии в западной Африке.