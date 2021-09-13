Путин прибыл на военные учения, где боевые роботы применяются в одних порядках с людьми

Президент России Владимир Путин сегодня в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу прибыл в Нижегородскую область, на полигон Мулино, чтобы наблюдать за основной фазой учений "Запад-2021".

Это российско-белорусские учения, проходящие с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. Также в учениях принимают участия формирования из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии, передает РИА Новости. Также известно, что на учениях "Запад-2021" Россия впервые применила боевые роботы в одних порядках с людьми.