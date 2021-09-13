150 сотрудников полиции в Челябинске пожаловались на выселение из квартир

Участковые уполномоченные УМВД Челябинска обратились к президенту РФ Владимиру Путину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. В видеообращении они утверждают, что их якобы незаконно выселяют из жилья.

Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма.

"Администрация Челябинска предоставила нам в служебный найм квартиры, на которые не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области и статус предоставленных нам квартир установлен не был. Считаем, что со стороны ГУВД по Челябинской области и администрации Челябинска имели место незаконные действия, связанные с передачей как квартир в нашем доме, так и ряда других аналогичных квартир", - предполагают авторы обращения.

Кроме того, полицейские сообщили, что вставали в очередь как нуждающиеся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г. Эта очередь должна быть обеспечена со стороны ГУ МВД России по Челябинской области жильем в первоочередном порядке. Однако на нее заявляются новые сотрудники. Участковые полагают, что их руководство якобы продает места в очереди на жилье.