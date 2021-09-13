Предполагаемого убийцу девочки из Тюмени ранее проверяли на причастность к аналогичному преступению

Подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М. из Тюмени, Виталия Бережнева ранее уже проверяли по похожему преступлению. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, речь идет об убийстве 12-летней девочки из Нягани, о котором Накануне.RU уже сообщало. Девочку, по чудовищному совпадению, тоже звали Настей. Трагедия произошла в 2011 г. Тело ребенка со следами удушения и изнасилования нашли в канализационном колодце в лесу, недалеко от одной из многоэтажек города.

Убийца до сих пор не найден. Baza сообщает, что главным подозреваемым в убийстве якобы стал дворник Алексей Белов.

"Мама Насти выяснила, что перед пропажей дочь переписывалась с мужчиной, и сообщила об этом полицейским. На допросе в МВД Белов сознался в преступлении и уточнил, что злоумышленников было трое. Однако уже в Следственном комитете дворник отказался от показаний — в том числе и о сообщниках. По словам Белова, в МВД он испугался, что его убьют. Руководство МВД негласно также проверяло сотрудников отдела полиции на причастность к преступлению. Это было связано с тем, что теоретически правоохранители знали, как скрыть улики. Под опрос в МВД и проверку на полиграфе попал и Виталий Бережной, который в 2011 году работал помощником участкового. Его внимательно проверяли, потому что в период когда была убита девочка Бережной начал пить", - говорится в сообщении.

В последствии Бережного якобы попросили уволиться из-за пьянок. Он переехал в Тюмень, где в июне 2021-го он стал снимать квартиру в общежитии по соседству с местом, где жила семья 8-летней Насти М.

Бережной снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора, в то время как суд оправил Бережного под стражу до 25 октября.