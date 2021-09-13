13 Сентября 2021
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Общество Москва
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В Москве сегодня начинается отопительный сезон – Собянин

В последний день бабьего лета в Москве начнут подключать отопление. Завтра в регионе ожидается похолодание, поэтому сегодня в жилиые дома и социальные учреждения начнут подавать тепло, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", - цитирует Собянина РИА Новости.

В Подмосковье подключение отопления тоже начнется сегодня.

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Теги: отопление, тепло, отопительный сезон, москва, сергей собянин, похолодание



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