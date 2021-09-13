В Москве сегодня начинается отопительный сезон – Собянин

В последний день бабьего лета в Москве начнут подключать отопление. Завтра в регионе ожидается похолодание, поэтому сегодня в жилиые дома и социальные учреждения начнут подавать тепло, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", - цитирует Собянина РИА Новости.

В Подмосковье подключение отопления тоже начнется сегодня.