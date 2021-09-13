"Убитый" Бабченко предложил Украине лозунг "Армия. Мова. Католицизм. Латиница"

Скандально известный публицист Аркадий Бабченко, которого постановочно "убили" в 2018 году, посоветовал Украине не останавливаться на латинице, а переходить на римо-католицизм. Так он отреагировал на очередное предложение перейти на латиницу, которое накануне сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напоминает, что почти все страны, использующие латиницу, исповедуют римо-католицизм. И, как русофоб, он поддерживает эту идею.

"Лозунг должен быть: "Армия. Мова. Католицизм (лютеранство, протестанство, вудуизм). Латиница", - написал он.

Однако не все поддерживают латиницу. Даже прозападные политики признают, что это еще больше оттолкнет жителей Украины от мовы.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сыронизировал даже, что можно и арабскую вязь ввести, чтобы еще больше отдалиться от Москвы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала предложение Данилова "идеей космического масштаба и космической же глупости". Но, как обычно, раскритиковала его с технической стороны - потребуются огромные деньги на переход, перевод классиков и т.п. И только потом упомянула о культурной катастрофе.

Напомним, недавно в офисе президента Украины предложили переименовать страну в Украину-Русь.