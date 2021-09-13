В арбузе из квартиры на Совхозной улице найдены следы вещества для дезинсекции

В арбузе, которым, предположительно, отравилась семья из дома на улице Совхозной в Москве, нашли следы вещества, которое используется для дезинcекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Также следы этого опасного вещества нашли и в других арбузах из "Магнита".

Baza отмечает, что симптомы отравления цигатрином схожи с теми, что были у пострадавших: рвота, головная боль, дискоординация движений, тремор, нарушения дыхания, снижение мышечного тонуса, судороги.

Кроме того, исследования показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды в доме на Совхозной не содержится. Рисков для жителей нет.

Напомним, на прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

Ранее сообщалось, что в Москве следователи проводят следственные действия в доме, где жила 61-летняя женщина, погибшая после ужина с арбузом. Также погибла ее внучка, дочь пенсионерки попала в реанимацию. Известно, что все они ели арбуз, купленный в "Магните" на той же улице, где они проживали.

Эксперты ищут все, что может содержать этиленгликоль: его следы выявлены в крови погибших.