Патриарх Кирилл заявил об огромной роли "Газпрома" в духовном возрождении России

Патриарх Кирилл заявил об огромной роли "Газпрома" в духовном возрождении России после упадка 90-х. Сегодня глава Русской Православной церкви освятил архиерейское подворье храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Газовый гигант участвовал в восстановлении храма, а на торжественной службе присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей", - цитирует Патриарха "Интерфакс".

"Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры (...) И в этом процессе очень большую роль сыграл "Газпром" и играет до сих пор, и вообще энергетика", - добавил он.