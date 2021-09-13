13 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
пешеходный переход (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге водитель насмерть сбил женщину и скрылся. ГИБДД ищет очевидцев

В Екатеринбурге неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Сейчас его ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось 12 сентября около 5 часов утра у дома №20 по улице Коммунистическая: водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги. В результате от полученных травм она скончалась на месте.

Водитель легковушки скрылся. Сейчас сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия по его розыску.

"Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в ГИБДД по телефонам: +7 (922) 613-99-99 или 02. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.

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Теги: ГИБДД, водитель, розыск, Екатеринбург



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