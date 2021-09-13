13 Сентября 2021
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

От депздрава Тюменской области потребовали "Дорожную карту" по снижению смертности

От департамента здравоохранения Тюменской области потребовали устранения нарушения федеральных законов и приказов правительства, а также разработать "дорожную карту" с указанием конкретных мероприятий, сроков их исполнения, целевых значений снижения показателей смертности в каждом муниципальном образовании. Об этом со ссылкой на документ Росздравнадзора, сообщают местные СМИ.

Предоставить карту необходимо до 20 декабря. Итоги выполнения дорожной карты должны быть предоставлены в федеральный Росздравнадзор в декабре 2021 года.

Проверку работы депздрава Росздравнадзор провел в августе, она как раз совпала с пиком третьей волны коронавируса в Тюмени и ростом смертности от него. 

 

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Теги: дорожная карта, снижение смертности, Росздравнадзор



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