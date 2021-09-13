13 Сентября 2021
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самолёт atr-42 полёт (2016) | Фото: Накануне.ru

"Красавиа" свяжет Новый Уренгой с Томском и Красноярском

Авиакомпания "КрасАвиа" запускает регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой в Красноярск и Томс, сообщили Накануне.RU в аэрогавани.
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Прямые рейсы из "газовой столицы" России в крупнейший город Восточной Сибири (Красноярск) запланированы с 26 сентября дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах ATR-42. Время в пути составляет 3 часа 40 минут. Вылет из Красноярска в Новый Уренгой запланирован на 7.20 по местному времени, обратный рейс из крупнейшего ямальского аэропорта будет отправляться в 9.50.

Полеты в Томск начнутся 28 сентября. Их будет два – во вторник и субботу также на воздушных судах ATR-42 вместимостью 46 мест. Вылет из Томска запланирован на 9.10, из Нового Уренгоя – на 11.10 по местному времени. Время в пути в одну сторону составит 3 часа. Рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск и Томск субсидируются из бюджета по постановлению правительства РФ №1242.

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Теги: Красавиа, Новый Уренгой, Томск, Красноярск



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