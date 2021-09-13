Сертификация "Северного потока-2" может занять до четырех месяцев

Немецкий регулятор в области энергетики – Федеральное сетевое агентство – получило документы "Северного потока-2", необходимые для сертификации компании в качестве независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение заявки займет до четырех месяцев. Затем заключение регулятора будет передано в Еврокомиссию, передает "Интерфакс". Та должна вынести решение не позднее 8 января 2022 года. У ЕК есть право наложить вето на возможность работы газопровода.

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" "Газпром" объявил на прошлой неделе. Ранее высказывались оценки, согласно которым техническая возможность поставлять газ в Европу по газопроводу будет уже до конца этого года.