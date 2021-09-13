13 Сентября 2021
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Общество В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Маткапитал будут выдавать парам, заказавшим ребенка у суррогатных матерей - Минтруд

Минтруд разработал законопроект о том, что семьи, которые заказали ребенка у суррогатной матери, должны тоже получать маткапитал. Отец должен быть записан родителем, а его жена - усыновителем.
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Поправки вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Ведомство ссылается на соответствующее решение Конституционного суда и поручение вице-премьера России Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца 2021 года.

Формально законопроект относится к тем, кто состоит в браке, но что мешает содомитам состоять в фиктивном браке? Эту опасность сразу заметили просемейные активисты и депутаты.

Вице-спикер уходящей Госдумы Петр Толстой заявил, что услугами суррогатных матерей широко пользуются содомиты.

"Выделять маткапитал, потворствуя прихоти людей, забывших, что такое быть мужчиной, – просто плевок во все меры поддержки семей, которые оказывает государство. Какую цель преследуют авторы подобных инициатив: внести исторический вклад в развал нашего общества, фактически легализовав усыновление детей однополыми парами? Показать собственную "прогрессивность" или просто отчитаться об успешно осуществленных выплатах? Наша задача – создать и развивать комплексную систему, в рамках которой дети смогут полноценно развиваться, а семьи – жить без страха о будущем. И создание лазеек для меньшинств не входит и не будет входить в список приоритетов государства. Точка", - написал он.

"У меня стойкое ощущение, что и Минтрудом, и Минздрав руководят педерасты во всех смыслах. Причем из штаба Байдена", - написала ведущая Александра Машкова-Благих.

Напомним, законопроект об ограничении суррогатного материнства был внесен в Госдуму в июне. И хотя он только лишь запрещает его для иностранцев, он фактически торпедируется, а многие организации призывают оставить все как есть под предлогом борьбы за права людей и демографию. Притом что суррогатное материнство прямо нарушает закрепленное в Семейном кодексе право ребенка знать своих родителей. По факту заказчики зачастую не предоставляют даже генетический материал, а просто покупают ребенка, зачатого из чужих половых клеток и выношенного анонимной женщиной (все программы суррогатного материнства строго анонимны).

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Теги: суррогатное материнство, маткапитал



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