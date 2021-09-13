Лавров: Чехия не проинформировала Россию о задержании Франчетти

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия пока не проинформировала Россию о задержании россиянина по украинскому ордеру.

По словам министра, направлены запросы по линии посольства и СКР, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что власти Чехии будут следовать букве закона и не будут поддаваться на политические провокации.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти. По данным СМИ, в 2014-м году он создал в Крыму (на тот момент еще украинском) разведывательную группу и занимался сбором информации, которую затем передавал российским военным. В Чехии он имеет вид на жительство, живет там с 2000 года и работает фитнес-тренером в Праге.

По данным СМИ, Франчетти может грозить выдача на Украину.