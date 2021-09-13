13 Сентября 2021
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&quot;Метрошка&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Фестиваль детского дворового футбола "МЕТРОШКА" проведет Суперкубок

Суперкубок-2021 пройдет с 15 по 17 сентября 2021 года в Челябинске на Центральном стадионе. В суперфинале примут участие команды из 11 регионов России – всего 32 лучшие детские команды фестиваля. В столицу Южного Урала приедут дети из Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Партнером соревнований шестой год подряд выступила Русская медная компания (АО "РМК").

Заезд команд пройдет 14 сентября в ДОЛ "Солнечная поляна". Уже в день заезда начнутся различные активности: во второй половине дня ребятам предложат сходить в кино. А вечером после ужина запланирована встреча со специальным гостем Суперкубка – экс-защитником сборной России по футболу, двукратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России в составе "Локомотива", участника Чемпионата мира 2002 и Чемпионата Европы 2004 Дмитрием Сенниковым. Начинающие спортсмены смогут пообщаться с ним, задать вопросы, сфотографироваться и, конечно, взять на память автограф.

15 сентября в 17:00 стартует Церемония открытия, а с 16:30 начнется прямая трансляция турнира. 16 сентября игровой день, 17 сентября стартуют финальные игры и состоится Церемония награждения победителей. Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в Санкт-Петербург – подарок от генерального партнера "Русской медной компании". Вот уже на протяжении 6 лет РМК выступает надежным партнером фестиваля "МЕТРОШКА". Именно благодаря поддержке "Русской медной компании" турнир ежегодно расширяет свою географию, включая в программу все новые города и регионы России.

фестиваль Метрошка, футбол,(2021)|Фото: РМК

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Теги: МЕТРОШКА, футбол



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