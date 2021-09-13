СМИ: В Москве на Совхозной улице, где погибли бабушка и внучка, ищут следы этиленгликоля

В Москве следователи проводят следственные действия в доме, где жила 61-летняя женщина, погибшая после ужина с арбузом. Также погибла ее внучка, дочь пенсионерки попала в реанимацию. Известно, что все они ели арбуз, купленный в "Магните" на той же улице, где они проживали.

"В "Магните" на Совхозной улице и подъезде дома, где от отравления скончались 15-летняя девочка и её 61-летняя бабушка, идут следственные действия. Территория оцеплена, посторонних не пускают", - сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, эксперты ищут все, что может содержать этиленгликоль. Ранее сообщалось, что его следы выявлены в крови погибших.