13 Сентября 2021
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Общество За рубежом
(2005) | Фото: www.medinfo.ru

Частота миокардита у американских подростков после ковид-вакцинации в 5 раз выше, чем риск госпитализации с ковидом - исследование

После ковид-вакцинации подростков-мальчиков в США частота миокардита у них в несколько раз выше, чем риск попасть в больницу с ковидом. Об этом говорится в американском исследовании.

Рассматривались данные Системы отчетности о нежелательных явлениях вакцин (VAERS) в первом полугодии 2021 года. Критерии выявления детей с признаками повреждения сердца были согласованы с определением CDC для вероятного миокардита.

После двух доз мРНК-вакцин частота миокардита составила 162 на 1 млн прививок для мальчиков 12-15 лет и 94 на 1 млн прививок для мальчиков 16-17 лет. Для мальчиков 12-15 лет риск миокардита оказался в 3,7-6,1 раза выше риска госпитализации с ковидом, для мальчиков 16-17 лет - в 2,1-3,5 раза.

Таким образом, выявлено, что вакцинация подростков гораздо чаще приводит к миокардиту, чем защищает от ковида. Дети почти не болеют ковидом или болеют в легкой форме.

Случаи миокардита у молодых обнаружились еще в самом начале прививочной кампании.

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Теги: вакцинация, США, миокардит



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