Химик: Этиленгликоль в арбузе — это из области фантастики

Доктор химических наук, профессор РАН Леонид Воскресенский оценил связь между арбузом и обнаруженным этиленгликолем в крови погибших москвичей.

Ранее стало известно, что в крови 61-летней москвички и ее внучки, "отравившихся" арбузом", нашли следы этиленгликоля – токсического вещества, используемого в производстве тормозной жидкости, антифриза, средства для мытья стекол, крема для обуви и т.д.

Эксперт заявил, что этиленгликолем вряд ли обрабатывали бахчевые продукты. По его словам, источник яда стоит искать не в арбузах.

"Этиленгликоль в арбузе — это из области фантастики", - цитирует химика "Лента.ру".

Профессор сообщил, что это вещество относится к третьему классу токсичных веществ. "Над ним надо было день подышать, чтобы умереть. Но если его внутрь употреблять, то, в принципе, концентрация нужна небольшая", — пояснил он.

"Однако вопрос, как вообще этиленгликоль попал в арбуз, остается открытым. Мне кажется это чем-то нереальным", - добавил Воскресенский.

Напомним, на прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит". Следователи изъяли все продукты, которые находились в доме, где погибли внучка и бабушка, их отправили на экспертизу.

Также следователи приехали в магазин, чтобы изъять документы на арбузы и исследовать партию продуктов. В то же время появились сообщения о госпитализации соседей погибших с признаками отравления. СМИ писали о том, что следователи исследуют на токсины и водопроводную воду. Также в доме работали газовики.