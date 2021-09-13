13 Сентября 2021
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Партия дела (2021) | Фото: Партия дела

Суд оставил в силе отказ от регистрации "Партии Дела" в Северной Осетии

Пятый кассационный суд оставил в силе решение Верховного суда Северной Осетии и Правобережного районного суда об отказе в регистрации кандидатов "Партии Дела" в Собрание представителей Правобережного района республики. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"В отношении нас была использована, наверное, самая отработанная избирательной комиссией технология — не допускать к участию в выборах по причине несоответствия формальных процедур, связанных с выдвижением кандидата", — заявил председатель отделения "Партии Дела" в Правобережном районе Северной Осетии Таймураз Бекоев.

По его словам, в территориальной избирательной комиссии последним днем приема документов назвали 19 июля, хотя согласно календарному плану ТИК документы должны были приниматься до 4 августа.

"В последний день приема образовалась очередь, мы прождали несколько часов. В 19.30 вышел председатель ТИК и пригласил в кабинет, но в это время отсутствовала уполномоченный представитель партии — она отошла буквально на пару минут. Председатель отказался ждать пару минут и начал составлять акт рабочей группы. Документ еще не был составлен и распечатан, мы с уполномоченной зашли в кабинет, но нам отказали в регистрации документов", — объясняет Бекоев.

В выдвинутом на муниципальные выборы списке было 24 кандидата "Партии Дела", отказ в регистрации партийцы связывают с "политическим давлением и боязнью реальной политической конкуренции".

Решение суда первой инстанции оставлено в силе Верховным судом Северной Осетии и кассационной инстанцией. Партия намерена обжаловать его в Верховном суде России.

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Теги: Партия Дела, выборы



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