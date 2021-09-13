ЕГЭ в 2022 году может пройти в допандемийном формате

Если не случится новых волн эпидемии коронавируса, то ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате. Решение будет принято уже этой осенью после анализа эпидемической ситуации, передает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация [будет] в стране. В прошлом году мы также принимали решение [исходя из эпидемической ситуации]. Если не будет очередных волн [ковида], если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном [формате проведем ЕГЭ]", - заявил Музаев.

Пока, в частности, обсуждается вопрос о том, будут ли ЕГЭ сдавать только поступающие в вуз. По этому поводу существует полемика.

"Вопрос обсуждается, пока мы живем в рамках постановления [правительства РФ об особенностях проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году], оно перестанет действовать в конце года. То есть все решения завязаны на том, как будет ситуация развиваться в пандемию", - отметил чиновник.