Путин не исключает, что ему придется уйти на карантин

Владимир Путин не исключил, что в ближайшее время ему придется уйти на карантин. Об этом он заявил во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Президент отметил, что в его окружении многие болеют коронавирусом.

"Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - цитирует Путина РИА Новости.

В конце августа президент сообщал, что после вакцинации от коронавируса показатели антител у него держатся хорошо. Путин, напомним, вакцинировался первым компонентом 23 марта, вторым - 14 апреля. В июне в ходе "Прямой линии" он рассказал, что привился "Спутником V".