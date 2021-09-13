13 Сентября 2021
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Общество В России
Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин не исключает, что ему придется уйти на карантин

Владимир Путин не исключил, что в ближайшее время ему придется уйти на карантин. Об этом он заявил во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Президент отметил, что в его окружении многие болеют коронавирусом.

"Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - цитирует Путина РИА Новости.

В конце августа президент сообщал, что после вакцинации от коронавируса показатели антител у него держатся хорошо. Путин, напомним, вакцинировался первым компонентом 23 марта, вторым - 14 апреля. В июне в ходе "Прямой линии" он рассказал, что привился "Спутником V".

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Теги: владимир путин, карантин



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