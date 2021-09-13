Стало известно, какие законопроекты новые депутаты Госдумы рассмотрят первыми

За три дня до начала голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва состоялось заседание совета ГД. Оно стало уже третьим после официального завершения весенней сессии.

"В Госдуму продолжают поступать законодательные инициативы, над ними работают профильные комитеты. Мы считаем, что ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения законопроектов. Законопроекты совместного ведения требуют предварительного обсуждения. Совет направил их для изучения в течение месяца в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. В октябре Госдума получит возможность сразу приступить к их рассмотрению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября. В противном случае — такая возможность будет только к концу года", - объяснил внеурочную работу спикер уходящего созыва Вячеслав Володин.

По его словам, в повестке заседания совета ГД было 36 законопроектов, из них 23 – совместного ведения. Всего за три дополнительных заседания совет рассмотрел 157 законопроектов. Среди принятых к рассмотрению – 18 социально значимых инициатив.

Уже на первых заседаниях осенней сессии новые и переизбранные депутаты смогут рассмотреть президентские поправки о запрете списания по долгам со счетов граждан единовременных социальных выплат. Другим законопроектом предлагается разрешить родителям детей-инвалидов старше четырех лет бесплатно проживать вместе со своим ребенком в больнице весь период его лечения и реабилитации.

"Также хочу обратить внимание на законопроект об установлении административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. В России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет. За несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц. Владельцам животных, запрещенных к содержанию, также грозит штраф: до 15 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей – для юридических лиц. За содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением положенных требований и условий штраф для юридических лиц составит до 200 тысяч рублей", - рассказал Володин.