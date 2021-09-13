На Среднем Урале трое мужчин погибли на пожаре в садовом доме

На Среднем Урале выясняют обстоятельства гибели троих человек на пожаре.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня утром в ДНП "Златобор" в селе Логиново: там произошел пожар в одном из садовых домов. Во время тушения были обнаружены тела троих мужчин.

По предварительной информации, хозяин дома со своими знакомыми в ночь с 12 на 13 сентября распивали спиртное. В процессе владелец участка уснул в беседке, а когда проснулся, то увидел горящий садовый дом и позвонил в пожарную охрану.

Причина возгорания в данный момент устанавливается. Органами предварительного расследования уже назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.