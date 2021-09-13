В Кремле ответили на вопрос, какую явку ожидают на выборах в Госдуму

В Кремле не стали давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет минимальной явки, в первую очередь нужно исходить "из духа и буквы закона", передает РИА Новости.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что, как ожидается, явка будет не ниже, чем была в 2016 году (тогда она составила около 48%).

Ранее глава столичного Общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов привел данные РБК, согласно которым на сентябрьских многодневных выборах 2020 года явка не сказать, что повысилась: только в половине кампаний, где выбирали губернаторов, она стала выше, в другой половине случаев явка сократилась. На выборах в региональные заксобрания явка уменьшилась при многодневном голосовании в 10 случаях из 11. Глава ЦИК России Элла Памфилова на это возразила, что "явка не является целью ЦИК".