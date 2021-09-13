Минобрнауки - о дистанте: "Сильные вузы стали сильнее, слабые – слабее"

Переход на дистант в условиях пандемии привел к тому, что сильные вузы, которые задолго до коронавируса выделили ресурсы на цифровизацию, стали еще сильнее, а слабые – слабее. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, в котором приняли участие несколько десятков российских университетов.

Результаты исследования "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию" сегодня журналистам представил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В основе исследования лежит опрос более 36 тыс. студентов, более 20 тыс. преподавателей и 800 родителей.

"Основные выводы такие: полный перевод высшего образования в дистант невозможен, потому что это ведет к существенному снижению качества образования. Это невозможно, сто процентов. Но также за полтора года произошло привыкание к смешанному формату, это не сказывается на качестве образования", - сообщил Фальков.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов сообщил, что "половина опрошенных при наличии выбора отдали бы предпочтение гибридному образованию". "Больше всего студенты оценили доступность учебной литературы, условия участия в курсах по выбору. Хуже других – условия для реализации студенческих инициатив, условия для работы в корпусах и лабораториях", - рассказал Анисимов, добавив, что в ВШЭ оценки не стали хуже во время пандемии с введением дистанта.

Фальков отметил, что "критичным является уровень цифровой инфраструктуры". "Ведущие, сильные вузы смогли сохранить качество образования. Те вузы, которые не имели ресурсов на развитие, в качестве потеряли. Пандемия лишь как рентген высветила все проблемы, которые есть в высшей школе. Сильные стали сильнее, слабые – слабее. Наша задача – это неравенство устранять", - рассказал министр.

По его мнению, одним из факторов риска по качеству образования является "психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов". "Самые уязвимые категории – первокурсники и иностранцы. Психологическая поддержка студентов должна быть централизованной", - полагает Валерий Фальков.