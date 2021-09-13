Уральцы, которым не вернули деньги за перенесенный концерт "Руки Вверх", подают коллективный иск

Роспотребнадзор продолжает принимать заявления от желающих присоединиться к коллективному иску по перенесенному концерту "Руки Вверх" в Екатеринбурге.

Напомним, концерт группы Сергея Жукова должен был состояться еще 20 июня 2020 года на стадионе "Екатеринбург-Арена". Однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен сначала на июль 2021 года, а затем - на июнь 2022 года. В Роспотребнадзоре заявляли, что к ним поступают многочисленные обращения - уральские поклонники "Руки Вверх" хотят сдать билеты.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, те, кому отказали в возврате денег за билеты на перенесенный концерт, могут присоединиться к групповому иску. Для этого необходимо заполнить и представить в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Екатеринбург, пер. Отдельный, 3) ряд документов.

Среди них: оригинал заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы потребителей; копии билетов (электронных билетов); документы об оплате билетов; заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю и ответ исполнителя (при наличии). Также можно предоставить и иные документы.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, заявление необходимо подать в срок до 30 сентября 2021 года.