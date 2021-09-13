КНДР испытала новую крылатую ракету - на очереди запуск с подлодки?

В Северной Корее сообщили об успешных испытаниях крылатой ракеты нового типа. Два успешных запуска были проведены Академией национальной обороны КНДР 11 и 12 сентября.

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Среди партийных и военных руководителей, наблюдавших за запуском, называется член президиума политбюро ЦК ТПК Пак Чончхон, который был назначен на эту должность совсем недавно.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, запущенные крылатые ракеты большой дальности, пролетев по определенной овальной и 8-образной траектории и преодолев 1,500 километров, попали в цель.

Пак Чон Чхон подчеркнул, что в области оборонной науки "следует прилагать еще большие усилия к укреплению обороноспособности и сдерживанию войны".

Испытания баллистических ракет сейчас запрещены Пхеньяну санкциями ООН, но крылатые ракеты под этот запрет не попадают. В январе подобные запуски проводились незадолго до инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Южнокорейская The Korea Herald обращает внимание на то, что межконтинентальные баллистические ракеты не демонстрировались на недавнем параде в Пхеньяне, посвящённом 73-й годовщине создания КНДР. Там полагают, что следующим шагом в развитии вооружений северного соседа могут стать крылатые ракеты подводных лодок.