Почему за три года Забайкалье ничего не получило от вхождения в ДФО?

Депутат Юрий Григорьев считает, что причина – в недостаточной работе представителей региона в Госдуме и региональных властей

Скоро исполняется три года с момента вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. С ноября 2018 года у властей региона было достаточно времени, чтобы выполнить обещания, данные людям. Но именно люди никаких перемен к лучшему не почувствовали. Причины депутат Юрий Григорьев видит в недостаточной работе всех ветвей власти, - сообщает Vostok.Today.

Ни одна из ключевых отраслей Забайкалья не получила развития за прошедшие три года, несмотря на обилие специально разработанных для ДФО преференциальных инструментов и программ. Нет, преференции увидели представители бизнеса, занятого на добыче полезных ископаемых. А обычные люди – нет.

Аграрии Забайкалья, понадеявшиеся на обещанные госсубсидии, сегодня распродают скот и переезжают в города. Не смогли власти наладить переработку молока и мяса. И регион, который мог бы кормить себя сам, полностью зависит от поставок продовольствия.

Более 70% забайкальцев не имеют доступа к услугам ЖКХ – централизованному водоснабжению, канализации, прочим.

Нарастает топливная проблема, причем, во всех своих ипостасях: жители сельских районов оставлены без дров и возможности даже самостоятельно их заготовить, а уж тем более купить. Нарастает дефицит газа в баллонах, стремительно дорожает топливо.

Регион числится в хронических отстающих по переселению из аварийного жилья, по строительству жилья, дорог. Накоплены колоссальные проблемы в здравоохранении, образовании, сорвано выполнение поручений президента по нацпроектам…

Надо ли удивляться тому, что люди не верят в полезность вхождения в состав Дальнего востока и считают. Что новые инструменты никуда не годятся.

Однако у депутата Юрия Григорьева иное мнение по этому вопросу.

«Программы для Дальнего востока есть и это – рабочие программы. Просто для того, чтобы они начали работать в данном регионе, требуется слаженная работа власти. Забайкалью не хватает качественного лобби в Государственной думе, а краевые власти явно не дорабатывают», - отметил Григорьев.

Парламентарий привел примеры: «Для возрождения сельского хозяйства существует множество программ, в рамках которых аграрии могут получать льготы, субсидии. В других регионах это работает. Есть программы для ЖКХ. Справиться с дефицитом газа помогут госсубсидии, их просто нужно привлечь, доказав необходимость субсидирования. Для того, чтобы у людей были дров, в Забайкалье нужно давно уже принять региональный закон. И я не могу понять, почему он не принят до сих пор. Примеров по каждой проблеме могу привести множество. Но хочу подчеркнуть: все, что нужно, есть сегодня и в федеральных законах, и в национальных проектах. С этими инструментами просто нужно работать. Работы пока мы здесь не видим».